Dopo aver preso Armando Izzo, Davide Biraschi e Stephane Omeonga ed aver mandato in prestito i giovani Leonardo Morosini e Raul Asencio, l'asse di mercato tra Genoa e Avellino continuerà a restare molto caldo anche nell'ormai imminente prossima sessione estiva.



Nel mirino del club rossoblù sono infatti entrati due difensori della compagine irpina protagonisti quest'anno del campionato di Serie B: il 25enne belga Pierre-Yves Ngawa e il 26enne veneto Marco Migliorini.

Secondo l'edizione genovese di Repubblica, entrambi potrebbe trasferirsi a Pegli seguendo lo stesso percorso inaugurato nel 2014 da Izzo e ricalcato poi da Biraschi e Omeonga.



Una serie di operazioni che andrebbero a rinsaldare un legame tra Liguria ed Irpinia che il presidente avellinese Walter Taccone ha ieri ribadito, sottolineando la profonda vicinanza con il numero uno del Grifone Enrico Preziosi da tempo indicato come possibile acquirente o investitore della squadra del suo paese natale: "Preziosi mi ha più volte detto che vorrebbe darmi una mano, sicuramente il suo appoggio potrà essere un valore aggiunto".



Nel frattempo il centrocampista di proprietà rossoblù ma in prestito ai biancoverdi, Leonardo Morosini, ha fatto chiarezza sul suo futuro: "Farò la preparazione estiva con il Genoa - ha dichiarato il 22enne reduce da un brutto infortunio al legamento crociato che dopo un buon inizio di campionato l'ha tenuto in infermeria per sei mesi - poi assieme alla società prenderemo una decisione".