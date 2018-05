A gennaio sembrava tutto fatto ed invece la trattativa per il ritorno di Diego Polenta al Genoa saltò proprio nell'ultimo giorno di mercato. Ma quello che pareva essere soltanto un rinvio, destinato a concretizzarsi nell'estate successiva, ora pare non sia più tale.



Secondo quanto riferisce questa mattina la Gazzetta dello Sport Davide Ballardini non sarebbe più tanto convinto di puntare sul difensore uruguaiano, cresciuto proprio nel settore giovanile rossoblu, come rinforzo per la prossima stagione.



D'altronde nel reparto arretrato il Grifone può già contare sul pressoché certo arrivo dell'argentino Cristian Romero, ventenne proveniente dal Belgrano, oltre che sulle conferme dei vari Spolli, Zukanovic e Biraschi. Mentre restano ancora da definire le posizioni di Izzo, Rossettini ed El Yamiq.