Aumentano le speranze di rivedere in campo Mateo Retegui.



Il centravanti italo-argentino, fuori da due mesi se si eccettuano i 45' disputati contro la Salernitana lo scorso 27 ottobre, dopo settimane di lavoro differenziato e personalizzato è finalmente tornato ad allenarsi con il resto dei compagni. Un segnale incoraggiante che fa intravedere la possibilità di leggerne il nome nell'elenco dei convocati in vista della sfida di sabato contro l'Empoli.

Ovviamente, in caso di chiamata, difficilmente l'ex Boca Juniors potrà scendere in campo fin dal primo minuto. Più probabile un impiego a gara in corso.



Retegui ha fin qui realizzato cinque reti nelle nove apparizioni messe a referto tra campionato e Coppa Italia con la maglia del Genoa.