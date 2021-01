Un bel sorriso per Davide Ballardini e per il suo Genoa ha contraddistinto la giornata odierna in casa rossoblù.



A tre settimane dalla ricaduta muscolare che lo aveva costretto ad alzare prematuramente bandiera bianca nel corso della sfida di campionato con la Lazio, oggi ha rivisto il campo, seppur quello d'allenamento, Cristian Zapata. Il centrale colombiano potrà dunque tornare presto a disposizione del tecnico, andando a rinfoltire le file di un reparto arretrato che ancora per un po' dovrà invece rinunciare a Davide Biraschi.



Anche il difensore romano ha fatto quest'oggi capolino a Pegli ma solamente per salutare i compagni.

Il suo iter riabilitativo, dopo la frattura alla spalla rimediata ad inizio dicembre contro l'Udinese, procede secondo le tabelle di marcia ma per rivederlo abile ed arruolabili bisognerà attendere ancora molte settimane.