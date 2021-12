È corsa contro il tempo in casa Genoa per riuscire a recuperare almeno un paio dei dieci infortunati in vista del derby di venerdì sera.



Al momento gli unici acciaccati con possibilità di recupero appaiono però soltanto Mimmo Criscito e Mattia Destro. Già dall'allenamento di questo pomeriggio si avranno certamente indicazioni importanti al riguardo.



Tuttavia, secondo quanto dichiarato da Andriy Shevchenko ieri sera al termine della sfida persa contro la Juventus, se per il capitano le possibilità di recupero sono buone, per il bomber marchigiano lo sono molto meno. Addirittura prossime allo zero sono invece le prospettive di rivedere tutti gli altri infortunati, eccezion fatta per l'influenzato Milan Badelj che dopo aver saltato la gara con i bianconeri spera di poter essere al suo posto contro i blucerchiati.