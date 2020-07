In attesa di conoscere il proprio futuro, con la permanenza in Serie A ancora da garantire, il Genoa prova a tessere le prime trame in vista della riapertura del calciomercato estivo.



La sfortunata trasferta di ieri in casa del Sassuolo è servita alla dirigenza rossoblù anche per parlare con i colleghi emiliani della situazione di Edoardo Goldaniga. Il difensore lombardo è di proprietà dei neroverdi ma in prestito al Grifone che a fine stagione potrà riscattarne il cartellino per 4 milioni di euro.

Opzione che il Genoa sembra voler sfruttare a patto di ottenere un piccolo sconto sul prezzo inizialmente pattuito, condizione che il Sassuolo potrebbe anche decidere di accettare a patto che la proposta rossoblù non sia troppo inferiore a quella stabilita un anno fa. La sensazione è che alla fine ci si possa trovare a metà strada e che Goldaniga possa rimanere in Liguria per una cifra vicina ai 3,5 milioni.