Le buone prestazioni sfoderate da Francesco Cassata sembrano aver convinto il Genoa.



In estate, o comunque alla riapertura del mercato, il club rossoblù proverà a riscattare il suo cartellino dal Sassuolo. Per riuscirci però il club di Enrico Preziosi dovrà garantire ai neroverdi i 7 milioni di euro pattuiti nove mesi fa, all'epoca del trasferimento in prestito del centrocampista spezzino dall'Emilia alla Liguria.



Un cifra importante che, secondo Tuttosport, il Genoa sarebbe intenzionato ad investire.