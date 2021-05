Nwanko Simy si allontana dal Genoa.



L'attaccante nigeriano del Crotone, autentica rivelazione dell'ultimo campionato, dato vicinissimo ai rossoblù liguri nelle scorse settimane pare ora essere entrato nel mirino anche della Lazio. Una concorrenza alla quale il Grifone non sarebbe in grado di replicare, preferendo orientarsi su altri profili piuttosto che inscenare pericolose e controproducenti aste di mercato.



Il nome alternativo per rinforzare un reparto che verrà privato di Gianluca Scamacca e Marko Pjaca e probabilmente anche di Goran Pandev è quello del parmense Roberto Inglese. Reduce da una stagione nerissima, non solo a livello di squadra ma anche e soprattutto a livello personale, condizionata da infortuni a ripetizione e senza neppure un gol segnato, il centravanti pugliese vorrebbe riscattarsi continuando a giocare in quella categoria che i ducali hanno perso sul campo.



Il Genoa ci sta pensando, anche se al momento i contatti veri e propri tra le parti sono stati rimandati al termine del campionato, quando nel frattempo il Grifone avrà risolto anche il nodo relativo a chi siederà sulla sua panchina.