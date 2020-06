La Reggina, fresca di ritorno in Serie B, starebbe infatti per rinforzare il proprio organico grazie a due innesti provenienti dal Genoa.La dirigenza amaranto è in questi giorni all'opera per portare alla corte di Mimmo Toscano due attaccanti in orbita rossoblù. Il primo è21enne centravanti francese di proprietà dei lettoni dello Spartak Jurmala ma nell'ultima stagione domiciliato ad Avellino. Come anticipato da noi di Calciomercato.com quasi una settimana fa, il giocatore è ad un passo dal Grifone che avrebbe definitivamente battuto la concorrenza della Lazio. Prima di sbarcare a Pegli, tuttavia, Charpentier farà almeno una tappa intermedia in un club di Serie B. E la Reggina a tal proposito sempre la piazza più probabile.In riva allo Stretto potrebbe inoltre arrivare anche un altro attaccante genoano, lo spagnolo. Terminato il prestito al Cosenza, il 22enne di Vila-Real potrebbe proseguire la sua avventura in Calabria spostandosi qualche chilometro più a sud, pur restando ancora di proprietà del Genoa. Lo riferisce Reggionelpallone.it