c'è da scommetterci: il prossimo giocatore del Genoa a finire al centro di intricate trattative di mercato sarà quasi certamente Christian Kouamè. Anzi, a dirla tutta il giovane attaccante ivoriano è già da tempo entrato nella sfera di interesse di diversi club italiani e stranieri.



Che l'ex Cittadella piaccia a Napoli e Milan non è certo una novità, così come tale non è neppure l'interesse nutrito nei suoi confronti da diversi club inglesi. Proprio questi ultimi, di recente, sembrano però intenzionati a far proprio il talentuoso attaccante africano. In particolare West Ham ed Everton sarebbero disposti a garantire ad Enrico Preziosi i 30 milioni di euro richiesti dal Joker per lasciar partire la sua ultima scoperta.