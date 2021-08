Primo giorno in rossoblù per, da oggi ufficialmente nuovo guardiano dei pali delIl portiere nuorese, fresco di titolo di Campione d’Europa conquistato 20 giorni fa a Wembley con la Nazionale azzurra, si è legato al club più antico d’Italia per i prossimi tre anni, raccogliendo il testimone non proprio leggerissimo lasciato vacante da un vero e proprio totem del Grifone qual è stato Mattia Perin. Cercare di non far rimpiangere l’Airone di Latina non sarà un compito facile, ma se esiste un giocatore in grado di assumersi tale onere questo è proprio l’ex estremo difensore di PSG e Torino: “Le scelte fanno parte della nostra vita e della nostra carriera - ha dichiarato il neo-rossoblù durante la conferenza stampa di presentazione - A questo punto della carriera vivo molto di stimoli, emozioni e sensazioni. Qui mi sono sentito voluto, cercato e apprezzato.sulla scia di quelle per cui ho già difeso i colori in carriera”.La parentesi in Liguria sarà anche un modo per tenersi stretta la maglia azzurra in vista del Mondiale del prossimo anno:Ogni sfida per me è affascinante, poter lottare per questa storica maglia lo sarà altrettanto. Dopo aver vinto l’Europeo è normale che il pensiero vada al Mondiale ma in mezzo ci saranno prima da affrontare tante altre cose.Sugli obiettivi di stagione Sirigu non si lancia in facili promesse: “Tutti mi parlano di squadra ridimensionata che punta all’obiettivo minimo. Fino ad ora ho incontrato molto pragmatismo e nessun volo pindarico. Questa è una cosa che apprezzo molto e poi penso che anche la prossima rischia di essere una stagione anomala come quella passata.Sul suo stato d’animo dopo la vittoria di Wembley:. E’ stata una grande gioia arrivata dopo le tante difficoltà vissute dal Paese. E’ stata stupendo vivere quell’esperienza di nuovo assieme ai tifosi. Da alloraper il sogno che tutti assieme abbiamo vissuto”.Sirigu ha poi riservato un pensiero anche al suo vecchio club:Quando smetterò di giocare e mi guarderò indietro, non potrò che essere soddisfatto di aver giocato con Toro e Genoa”.Sul suo rapporto con Donnarumma e sulle famose frase sussurrate all'orecchio prima dei rigori con Spagna e Inghilterra: ". Quanto di buono ha fatto all'Europeo l'ha fatto da solo, non certo per merito mio. Quello che ci siamo detti rimane tra noi, anche perché ci sarebbe il rischio che finisse per essere frainteso".In rossoblù ritroverà Federico Marchetti, già suo compagno anni fa in Nazionale e unico altro portiere italiano, oltre a lui stesso, ad avere difeso i pali dell'Italia a un Mondiale ancora attivo in Serie A: "Con Federico ho un ottimo rapporto, è un collega che ho sempre stimato. Siamo amici da tanto e siamo spesso stati assieme in Azzurro. Sono sicuro che insieme faremo bene anche qui".Infine un aneddoto sul suo nuovo numero di maglia: ". Prima di scegliere un numero nuovo ho sempre fatto un meeting con loro che mi hanno sempre consigliato bene. Questa volta abbiamo optato perUn numero che in qualche modo ci unisce e coinvolge anche i nostri genitori. In più mia sorella ha aggiunto che 5+7 fa dodici, ossia del mio compleanno. Alla fine hanno deciso loro per me e a me sta bene così".