Se non è un'investitura ufficiale poco ci manca.



Le otto reti in quattro gare realizzate in questo avvio di stagione da Krzysztof Piatek stanno scomodando paragoni illustri per il centravanti polacco. Uno dei più azzardati è quello con un altro bomber arrivato al Genoa dall'ex: Tomas Skuhravy. Fresco di nomina di nuovo club manager del Cuneo Calcio, il ceko ha parlato con il Secolo XIX del suo erede in maglia rossoblù: "Quando è arrivato non mi sono sbilanciato perchè non lo conoscevo - ammette Skuhravy - e non volevo dare giudizi affrettati. Però mi è bastato poco per capire che è forte. Fa gol in tanti modi diversi. Di testa, di rapina in area,con tiro da fuori. E' glaciale quando deve tirare in porta. Mi ha colpito, è notevole la facilità con cui inquadra la porta e con cui riesce a segnare sempre".



Doti che per molti ne fanno già l'erede naturale del vicecapocannoniere di Italia '90: "Questo non lo so - dissentisce Skuhravy - i paragoni non mi piacciono. Di sicuro credo che il Genoa abbia trovato un grande centravanti. Quello che mancava l'anno scorso alla squadra di Ballardini".



Tanta prolificità però, sempre secondo il gigante boemo, potrebbe però avere un rovescio della medaglia: "C'è un unico rischio: che continui a segnare così tanto che Preziosi decida di venderlo già a gennaio...scherzo naturalmente. E' stato bravo il presidente ad andarlo a prendere e a portarlo al Genoa".