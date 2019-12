" L'assenza di Pandev sarà pesante, parliamo di un grande giocatore, il più forte che ha il Genoa. Però gli altri dovranno cercare di non far sentire la sua assenza": a parlare è Thomas Skuhravy, uno che di stracittadina con la maglia rossoblù ne ha giocati e vinti tanti.



Secondo l'indimenticato centravanti boemo, la defezione di Pandev rischia di essere determinante per il Grifone, in una sfida in cui classe ed esperienza possono fare la differenza. A non far sentire l'assenza del fantasista macedone ci proveranno i due baby centravanti Pinamonti e Favilli, le cui quotazioni di giocare in coppia dal primo minuto sembrano molto alte: "Sono gi ovani, hanno talento, non hanno esperienza ma non è facile segnare se ti arrivano pochi palloni là davanti - ha raccontato Skuhravy al Secolo XIX - Servono cross. E' inutile fare possesso se poi non aiuti gli attaccanti. Il derby non lo risolvi da solo, c'è bisogno dell'aiuto di tutta la squadra, tutti insieme con la stessa voglia di vincere".



Mai come in questa occasione la stracittadina genovese rischia di essere il vero crocevia di una stagione finora disastrosa per le compagini rossoblucerchiate:

"Il campionato è lungo - sostiene ancora Skuhravy - c'è tempo per recuperare. Però vincere questa gara sarebbe importantissimo, il derby conta tanto non solo per i punti. I giocatori dovranno scendere in campo con l'obiettivo di dare il 110%"