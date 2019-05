Thomas Skuhravy crede ancora nel Genoa. L'ex centravanti boemo, intervistato dal sito ufficiale del club rossoblù, dichiara tutta la sua positività circa le possibilità del Grifone di ottenere anche quest'anno l'ennesima salvezza: “Senza la pretesa di dare consigli a nessuno dico che sono ottimista e invito tutti a esserlo. E’ importante che la squadra resti unita, sia libera di testa, ragioni come un uomo solo. Ci vuole massima convinzione per puntare a fare il proprio gioco, entrando in campo convinti e senza paura di sbagliare".



A dare un contributo importante all'impresa del Genoa, sempre secondo Skuhravy, possono aiutare la tradizione e il blasone del club più antico d'Italia: "Il Genoa è un club unico per la storia e il patrimonio sportivo che veicola per il suo nome. Qui si respira un senso di appartenenza speciale. Forza ragazzi!”.