I tifosi del Genoa non vedono l'ora di poter ammirare Andrea Favilli giocare con la maglia rossoblù. Per farlo però i sostenitori del club più antico d'Italia dovranno armarsi di un po' di pazienza.



Il centravanti prelevato due giorni fa dalla Juventus non sarà infatti sicuramente tra coloro che sabato sera scenderanno in campo in Coppa Italia al Ferraris contro il Lecce nel debutto stagionale del Grifone. Nella seconda competizione nazionale Favilli deve ancora scontare due turni di squalifica rimediati lo scorso anno con la maglia dell'Ascoli.



Il suo esordio ufficiale con il Genoa potrebbe così avvenire otto giorni più tardi, domenica 19 a San Siro contro il Milan nel primo turno di Serie A.