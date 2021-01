La ricerca di un difensore d'esperienza da parte del Genoa porta dritto a Londra. E' lì, infatti, e con più precisione in casa Arsenal che il Grifone guarda per regalare a Davide Ballardini quel puntello in grado di sigillare un reparto arretrato che fin qui ha dato ben poche garanzie.



Il nome sul taccuino del ds Francesco Marroccu è ormai da qualche giorno quello della vecchia conoscenza Sokratis Papastathopoulos. Il 32enne greco è in scadenza di contratto con i Gunners e, già da tempo, appare fuori dai piani tattici di Mikel Arteta che non a caso lo ha retrocesso nella squadra Under 23. Un suo addio alla capitale britannica è dunque non solo probabile ma addirittura imminente. In più il Papa tornerebbe volentieri a vestire i colori della squadra che lo lanciò nel grande calcio.



Il pericolo per il Genoa è però rappresentato dalla concorrenza del Fenerbahce. Il club di Istanbul avrebbe infatti offerto al giocatore un contratto ben più ricco di quello messo sul piatto dai rossoblù. Una proposta che potrebbe far pendere la bilancia di Sokratis verso la Turchia. Se ciò dovesse avvenire ai rossoblù non resterebbe che virare su altri obiettivi dal profilo simile.



La prima alternativa in lista porta in un'altra capitale, Roma, dove è attualmente domiciliato Federico Fazio. L'argentino già in estate fu inseguito con particolare attenzione dal Grifone ma alla fine la trattativa sfumò. Ora, in caso stesso destino dovesse accadere anche con Sokratis, il Genoa tornerebbe alla carica con i giallorossi.