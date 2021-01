Stante le difficoltà nell'arrivare a Sokratis Papastathopoulos, ancora incerto se accettare il ritorno al Genoa oppure cedere alle lusinghe di Betis e Fenerbahce, il Grifone cambia obiettivo in difesa.



La necessità di regalare a Davide Ballardini un nuovo centrale quanto prima sembra aver convinto la dirigenza rossoblu ad abbandonare la pista che portava al greco dell'Arsenal per concentrarsi su Jerome Onguéné del Salisburgo.



Il 23enne camerunense non ha le caratteristiche richieste dal tecnico rossoblù, che aveva chiesto esplicitamente l'innesto di un giocatore esperto e già conoscitore del nostro calcio, ma i report degli osservatori genoani sono talmente positivi che Onguéné malgrado la giovane età è ora diventato la prima scelta dei liguri.