La ripartenza della Serie A per Davide Nicola non è stata esattamente come se l'aspettava. Oltre alla batosta rimediata martedì contro il Parma, nella prima uscita dopo la lunga pausa, il tecnico piemontese ha dovuto fare i conti anche con i primi acciacchi di alcuni tra gli uomini più importanti del proprio scacchiere.



Domani sera, nella delicata trasferta di Brescia, il Grifone dovrà fare a meno del proprio capitano, Mimmo Criscito, che con i ducali ha rimediato un'infiammazione muscolare che lo ha costretto ad abbandonare il campo prematuramente e lo vedrà saltare almeno le prossime due gare dei rossoblù. In compenso però Nicola al Rigamonti potrà tornare a fare affidamento su Antonio Sanabria, il suo uomo migliore prima della sosta.



L'attaccante paraguaiano contro il Parma non era andato neppure in panchina a causa di un affaticamento muscolare accusato il giorno prima. Già da mercoledì, tuttavia, l'ex di Roma e Betis è rientrato ad allenarsi regolarmente con il resto dei compagni. Anche alla luce della scialba prova offerta dai suoi colleghi di reparto, in vista di domani pomeriggio Sanabria si candida prepotentemente ad una maglia da titolare.