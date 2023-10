Un sospiro di sollievo ma non troppo grosso: è quello che possono tirare Alberto Gilardino e tutti i tifosi del Genoa.



Gli esami strumentali a cui è stato sottoposto nelle scorse ore Mateo Retegui hanno escluso la presenza di lesioni muscolari al ginocchio sinistro, quello infortunatosi lo scorso 1 ottobre nella gara contro l'Udinese.



Rientrato in campo dopo quasi un mese di stop venerdì sera contro la Salernitana, il bomber italo-argentino aveva dovuto abbandonare il terreno di gioco al termine del primo tempo dopo che, in seguito a un tiro respinto dal palo, aveva accusato un nuovo dolore all'articolazione già danneggiata nelle settimane precedenti.



Il timore che l'ex Boca Juniors potesse restare a lungo ai box sembra quindi scongiurato, anche se non è detto che il giocatore possa mettersi subito a disposizione del tecnico. Malgrado manchi ancora un'intera settimana la sua presenza nel match di domenica prossima in casa del Cagliari resta infatti ancora in forte dubbio.