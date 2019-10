Prosegue la preparazione del Genoa in vista della sfida che sabato sera a Marassi opporrà i rossoblù di Aurelio Andreazzoli al Milan.



Criscito e compagni sono scesi in campo al Pio-Signorini questa mattina, per la seconda sessione atletica della settimana alla quale hanno preso parte tutti gli elementi dell'organico con due sole eccezioni, il convalescente Stefano Sturaro e l'acciaccato Antonio Barreca. Quest'ultimo in particolare ha svolto un iter personalizzato, alternando terapie fisiche e mediche. La speranza è di recuperarlo proprio per la gara con i rossoneri. Se così non fosse Marko Pajac è pronto a prendere il suo posto sulla fascia mancina.