È partita questo pomeriggio la missione Bologna per il Genoa di Cesare Prandelli.



Dopo il consueto lunedì di riposo post campionato, i rossoblù sono tornati ad allenarsi questo pomeriggio mettendo nel mirino la sfida di domenica all'ora di pranzo in casa degli emiliani. Una sfida dai punti pesanti che potrebbe decidere molto del futuro delle due squadre in ottica salvezza.



La seduta odierna ha lasciato indicazioni positive a Prandelli, visto che l'unico assente oltre ad Oscar Hiljemark, la cui stagione è già finita da un po', era l'altro acciaccato di lungo corso Andrea Favilli. Nessun problema per il resto della rosa anche se al Dall'Ara mancherà certamente Cristian Romero, incappato nel quinto cartellino giallo stagionale contro il Sassuolo e dunque fermato per un turno dal giudice sportivo.