Il Genoa è la squadra italiana che ha speso di più nel mercato in questo 2019. Ma allargando lo sguardo all'intero panorama calcistico i rossoblù risultano addirittura i quinti al mondo in questa speciale graduatoria resa nota da Sky Sport.



Secondo i dati raccolti dall'emittente satellitare, il Grifone da gennaio ad oggi ha già investito 39,5 milioni di euro sul mercato, risultando il club nostrano con la cifra più alta sborsata in questa prima parte dell'anno. La somma è frutto delle spese messe a bilancio per gli acquisti di Stefano Sturaro (16,5 milioni), Andrea Favilli (7 milioni), entrambi prelevati dalla Juventus, Luca Mazzitelli e Andrei Radu, pagati 8 milioni ciascuno rispettivamente a Sassuolo e Inter.



In complesso in Europa soltanto altri quattro club hanno investito più del Genoa. Si tratta di Bayern Monaco, Real Madrid, Barcellona e Wolverhampton.