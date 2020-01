C'è anche Sebastiano Luperto nella lista della spesa stilata dal Genoa per rinforzare la propria difesa in vista del girone di ritorno.



Il nome del 23enne pugliese circola a Pegli già da qualche tempo e nei giorni scorsi ci sarebbe anche stato un sondaggio da parte della dirigenza rossoblù con i colleghi del Napoli. La risposta ricevuta, tuttavia, non sarebbe stata positiva.



I partenopei non paiono infatti avere alcuna intenzione di privarsi del giocatore, peraltro cercato anche da altri club.