Non solo Lammers e Reca. Il Genoa bussa in casa Atalanta anche per chiedere informazioni in merito a Bosko Sutalo.



L'ultimo nome che emerge nella lista di difensori centrali sondati dai rossoblù in vista della prossima stagione porta ancora una volta a Bergamo e ha le fattezze del giovano croato.



Sutalo, che finora in un anno e mezzo di Atalanta ha collezionato appena 16 presenze tra campionato e Coppa Italia, si trasferirebbe eventualmente in prestito.