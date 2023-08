La caccia del Genoa a un esterno destro da regalare ad Alberto Gilardino passa anche dalle parti di Bergamo.



Nelle scorse ore gli uomini mercato del Grifone hanno bussato a casa Atalanta per chiedere informazioni su due giocatori in particolare. L'obiettivo principale dei rossoblù è Hans Hateboer, 29enne olandese pronto al rientro in campo dopo il lungo stop subito in seguito alla rottura del legamento crociato patita a febbraio.



L'alternativa è invece rappresentata da Nadir Zortea, 24enne veneto appena rientrato alla base nerazzurra dopo il semestre trascorso in prestito al Sassuolo e subito in gol alla prima di campionato proprio contro i neroverdi.