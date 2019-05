Si chiamano Dorukhan Tokoz e Oguzhan Ozyakup, hanno rispettivamente 23 e 26 anni, sono entrambi turchi, centrocampisti, in forza al Besiktas e starebbero per trasferirsi in coppia dal Bosforo al Mar Ligure.



Presenti sul taccuino dei dirigenti del Genoa da diversi mesi, i due mediani ottomani potrebbero essere due dei primi acquisti che il Grifone può mettere a segno in vista del prossimo campionato.



Secondo il Secolo XIX, la società rossoblù sarebbe infatti ad un passo dal concludere la doppia trattativa con il club di Istanbul anche se al momento dalla società ligure non arrivano conferme.