Dopo Kamada, ecco Pereyra. Ai sondaggi del Genoa con il trequartista nipponico, resi noti ieri, si aggiungono quelli per un altro giocatore svincolato di spessore internazionale.



Nei giorni scorsi la dirigenza rossoblù avrebbe avuto un colloquio esplorativo con gli agenti di Roberto Pereyra, centrocampista offensivo rimasto senza contratto dopo i tre anni trascorsi all'Udinese.



L'ex Juventus, classe 1991, ha diversi estimatori e un ingaggio che, anche in virtù del suo status da parametro zero, supera abbondantemente il milione di euro netto all'anno. Condizione che un po' spaventano il Grifone, intenzionato comunque a restare alla finestra per il Tucu.



Ne dà notizia Il Secolo XIX.