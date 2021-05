Il brasiliano Junior Messias ha seganto 8 gol e servito 3 assist in 33 partite di questo campionato. A dispetto dei 30 anni appena compiuti, il Crotone ha dimostrato di puntare su di lui anche per il futuro. Tant’è vero che a novembre gli ha aumentato l’ingaggio, prolungandolo sino al 2024. A prima vista l’ex fattorino, troppo a lungo rimasto nelle retrovie del calcio, dovrebbe essere uno dei punti di forza del Crotone nella prossima stagione. Ma, come si legge sulla Gazzetta dello Sport, negli ultimi tempi sono arrivati segnali d’interesse anche per lui, guarda caso sempre da Genova: sponda rossoblù per ora.