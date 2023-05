L'ottimo campionato disputato da Alessandro Vogliacco con la maglia del Genoa ha inevitabilmente attirato sul difensore barese le attenzioni di diversi club di Serie A.



Tra questi uno dei più vivi sarebbe quello del Monza che nelle scorse settimane avrebbe fatto un timido sondaggio con il giocatore.



Le intenzioni dichiarate più volte dal 24enne, acquistato nell'estate 2021 dal Genoa ma arrivato in rossoblù soltanto l'anno successivo dopo aver trascorso una stagione in prestito al Benevento, sarebbero quelle di difendere i colori del Grifone anche in quel massimo campionato che lui stesso ha contribuito a riconquistare. Una volontà che il club pare oltretutto disposto ad assecondare.