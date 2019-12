Spunta un nome inedito nell'elenco dei possibili nuovi centravanti del Genoa.



Secondo quanto scrive questa mattina il Secolo XIX, il club rossoblù starebbe provando a portare in Liguria l'attaccante della Roma Nikola Kalinic. Il croato, arrivato questa estate in giallorosso dopo la negativa esperienza all'Atletico Madrid, è in uscita dal club di Fonseca e starebbe cercando una nuova sistemazione in Serie A.



Oltre al Genoa però sulle sue tracce ci sarebbe anche la Fiorentina, club in cui Kalinic ha disputato le migliori stagioni della sua carriera e nel quale ovviamente tornerebbe più che volentieri.