Appare sempre più difficile assistere ad un ritorno al Genoa di Stefano Sturaro, almeno in questa sessione di mercato.



Non bastassero gli ostacoli di natura economica, con uno stipendio netto annuo percepito dal giocatore di 1,5 milioni di euro che il club rossoblù non può affatto permettersi, ora per il Grifone giunge anche la notizia dell'interesse del Wolfsburg per il mediano della Juventus.



A riportare la notizia è Sky Sport, che spiega come nelle scorse ore i dirigenti della società tedesca abbiamo fatto un sondaggio esplorativo con i colleghi bianconeri per cercare di capire le reali possibilità di far vestire di biancoverde il 25enne nativo di Sanremo.