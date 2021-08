Non sarà Thomas Henry a sostituire Mattia Destro al Genoa.



Il club rossoblù, che la stampa belga dà molto vicino all'acquisto del 26enne attaccante francese del Leuven, secondo Sky sarebbe in realtà rimasta bruciata dal Venezia che nelle prime ore della giornata avrebbe superato la concorrenza rossoblù aggiudicandosi il giocatore per una cifra vicina ai 6 milioni di euro.



Il club più antico d'Italia dovrà quindi cercare altrove il profilo a cui affidare la maglia lasciata libera dal miglior marcatore dell'ultima stagione.