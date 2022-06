Il Venezia piomba su un obiettivo del Genoa, portandosi nettamente in vantaggio sui rossoblù.



Stando a quanto riferisce Sky Sport, i lagunari avrebbero superato i liguri nella corsa per aggiudicarsi le prestazioni dell'attuale portiere del Brescia Jesse Joronen.



Con l'eventuale sbarco al Penzo del finlandese il Grifone potrebbe a questo punto affidare la difesa dei propri pali ad Adrian Semper, in rosa già nella passata stagione quando ha ricoperto il ruolo di vice Sirigu.