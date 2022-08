Niente Reggina per Hernani. Il centrocampista brasiliano del Genoa, che per giorni è stato vicinissimo ad un approdo in Calabria, alla fine non ha trovato l'accordo con gli amaranto. O meglio sono i due club che non si sono trovati sulle modalità di pagamento del lauto stipendio corrisposto all'ex Zenit.



Ad attendere Hernani c'è comunque un futuro lontano da Genova. Il 28enne sudamericano, infatti, farà rientro al Parma, società che lo aveva girato in prestito biennale ai rossoblù la scorsa estate. In questo modo salta l'obbligo di riscatto da parte del Grifone che sarebbe diventato automatico alla prima presenza in campo nella sua seconda stagione in Liguria.