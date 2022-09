Prestigiosa e incoraggiante vittoria per il Genoa, capace di imporsi in amichevole sul campo d'allenamento del Monaco.



Approfittando della pausa dei rispettivi campionati, rossoblù e biancorossi si sono affrontati questa mattina nel Principato, in una gara priva di punti in palio ma ricca di indicazioni per i due tecnici.



A sorridere, come detto, è stato il Grifone, capace di imporsi 3-2 grazie alle reti di Ilsanker, Vogliacco e Yalcin.