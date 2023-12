In un momento in cui le cose per il Genoa non vanno benissimo, come testimonia l'unica vittoria ottenuta nelle ultime sei gare tra campionato e Coppa Italia, Alberto Gilardino prova a sorridere guardando in infermeria.



Dopo i recuperi dei cosiddetti tre tenori d'attacco (Messias, Retegui e Gudmundsson), tutti tornati a disposizione del tecnico biellese dopo settimane d'assenza, ora l'ex centravanti del Milan e della Nazionale conta di riavere a disposizione uno dei leader della propria retroguardia: il vicecapitano Mattia Bani.



Il difensore toscano aveva saltato a causa di un guaio muscolare le sfide contro Frosinone ed Empoli per poi tornare tra i convocati domenica scorsa a Monza. Al Brianteo, tuttavia, Bani è restato in panchina per tutto l'incontro, con Gilardino che ha preferito non rischiarlo a causa di una condizione fisica non ancora ottimale.



Il recupero dell'ex Bologna sta però procedendo positivamente e già contro la Juventus, venerdì sera a Marassi, Bani dovrebbe tornare a occupare il proprio posto nella linea a tre dei rossoblù. Un rientro non da poco per una squadra che senza il suo leader difensore ha sempre preso gol.