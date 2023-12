Nulla di particolarmente preoccupante. O quanto meno nulla in grado di fargli saltare la gara con la Juventus di venerdì sera.



Il guaio fisico che ieri ha costretto Junior Messias ad abbandonare il campo a circa un quarto d'ora dal triplice fischio di Monza-Genoa non pare niente di compromettente. Come ha chiarito lo stesso Alberto Gilardino nella conferenza post-partita, l'ex trequartista del Milan ha dovuto abbandonare anzitempo il terreno di gioco del Brianteo poiché in preda ai crampi.



Scongiurato, dunque, il pericolo che dopo essere stato per molte settimane fermo ai box il brasiliano possa marcare nuovamente visita.