Allarme rientrato. Almeno per il momento. Nessun tesserato del Genoa è risultato positivo al Covid all'indomani della sfida di campionato disputata domenica pomeriggio contro la Roma.



L'esito dell'ultimo giro di tamponi molecolari era particolarmente atteso in casa rossoblù dopo la notizia che nelle ultime ore diversi giocatori giallorossi, alcuni scesi in campo a Marassi, erano risultati contagiati. Il timore che il virus si fosse diffuso anche all'interno del gruppo squadra genoano era alto ma per fortuna sembra essere scongiurato. Ovviamente per esserne certi bisognerà attendere ancora qualche giorno e almeno un altro paio di giri di tamponi. Il periodo di incubazione del coronavirus, infatti, non permette ancora di escludere totalmente la mancanza dello stesso negli organismi dei giocatori rossoblù.