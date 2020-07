Potrebbe proseguire con i colori rossoblù addosso l'avventura nel campionato italiano di Adama Soumaoro. Non con quelli attuali del Genoa, però, bensì con le tinte identiche del Bologna.



Secondo quanto riporta l'edizione odierna del Resto del Carlino, gli agenti del difensore francese avrebbe offerto il proprio assistito alla dirigenza felsinea che a tal proposito starebbe facendoci un pensiero.



Soumaoro è arrivato al Genoa lo scorso gennaio in prestito dal Lille. A fine stagione il Grifone potrà riscattarne il cartellino versando 10 milioni di euro nelle casse dei francesi. Qualora questa ipotesi non dovesse essere messa in pratica, tuttavia, la carriera del 28enne d'origine maliana potrebbe ugualmente vederlo domiciliato in Serie A, con il Bologna disposta ad acquistarlo direttamente dal Lille.