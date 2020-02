Tra le liete sorprese arrivate in casa Genoa dal mercato di gennaio c'è sicuramente Adama Soumaoro.



Sono bastate appena due apparizioni al possente difensore francese per attirare su di sé l'attenzione collettiva, giustificando le ottime parole spese nei suoi confronti da chi ha creduto nelle sue potenzialità. Dotato di un fisico eccezionale ed esplosivo ma anche di un ottimo senso della posizione, l'ex capitano del Lille ha preso possesso della difesa rossoblù non patendo alcuna crisi di adattamento ad un calcio diverso da quello praticato fino a ieri. Con il suo ingresso nel pacchetto dei titolari il Genoa ha blindato la propria difesa, uscendo con la porta inviolata sia dalla sfida con il Cagliari che da quella col Bologna. Cosa che da queste parti non accadeva da tempo immemore.



A favorire il suo rapido ambientamento ha anche inciso la temporanea assenza di Cristian Romero, fuori contro i sardi per squalifica e con gli emiliani per infortunio. Gettato nella mischia da Nicola, Soumaoro ha sfruttato al meglio l'occasione concessagli tanto che pensare ora ad un suo accantonamento, dovuto al pieno reintegro del collega argentino, appare un'utopia. Rinunciare ad un giocatore del genere, oltretutto in grado anche di farsi trovare pronto in zona gol come successo al Dall'Ara, non è cosa semplice e difficilmente accadrà.



Resta però da capire che ne sarà a questo punto di Romero, considerato fino ad un paio di settimane fa il perno assoluto della retroguardia del Grifone. Ipotizzare per lui una o più panchine nelle prossime settimane non appare un azzardo. A meno che non si decida di sacrificare Biraschi, schierando El Cuti sul centrodestra del tridente arretrato.