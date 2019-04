Non bastassero i problemi di classifica, la contestazione dei tifosi nel confronti del presidente Preziosi e un mancato esonero sventato per un soffio, ora a far preoccupare Cesare Prandelli ci si mette anche l'infermeria.



Con Oscar Hiljemark, Stefano Sturaro e Andrea Favilli tutti out fino a fine stagione e Miguel Veloso squalificato per un turno, domenica nel delicatissimo incontro esterno con la Spal il tecnico del Genoa potrebbe dover rinunciare anche a Tonny Sanabria.



Proprio come il compagno di squadra Sturaro anche l'attaccante paraguaiano è rimasto vittima nella gara di sabato scorso con il Torino di una distorsione al ginocchio. Un infortunio di entità più leggera rispetto a quello subito dal centrocampista sanremese ma che tuttavia ha impedito all'ex centravanti del Betis di allenarsi regolarmente con i compagni sia ieri che martedì. Le sue condizioni fisiche verranno vagliate attentamente tra oggi e domani ma la sua presenza a Ferrara resta comunque in forte dubbio.