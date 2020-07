Non solo una disperata sfida salvezza. Quello tra Genoa e Spal, in programma domenica pomeriggio a Marassi, sarà anche il duello tra le peggiori formazioni del post-pandemia.



Da quanto il campionato è ripreso liguri ed emiliani sono infatti le uniche due formazioni di Serie A a non aver ancora vinto neppure una partita. In cinque incontri i rossoblù hanno raccolto appena due punti, frutto dei pareggi esterni ed in fotocopia con Brescia e Udinese. Peggio ancora hanno però fatto i ferraresi, la cui classifica si è mossa soltanto grazie alla X imposta al Milan la scorsa settimana. Curiosamente i risultati positivi di entrambe le formazioni sono stati finora degli identici 2-2, maturati però in circostanza nettamente antitetiche. Il Genoa li ha infatti acciuffati in rimonta, dopo essere stato sotto di due reti; la Spal, al contrario, ha dovuto accettare il pari nonostante l'iniziale doppio vantaggio.



In assoluto ambedue le squadre mancano il successo dall'ultimo turno del pre-covid, quando ottenerò due vittorie esterne. L'8 marzo scorso il Genoa espugnò la San Siro rossonero per 2-1, mentre la Spal si impose 1-0 al Tardini di Parma.