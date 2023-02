Ieri a Marassi Genoa-Spal è finita 3-0 per i padroni di casa. A centrocampo c'è stata una sfida fatta due ex romanisti, Kevin Strootman contro Radja Nainggolan. L'olandese sui social ha postato una foto che lo ritrae in contrasto con l'ex compagno di squadra e il messaggio di affetto: "Ti preferisco con la stessa maglia".