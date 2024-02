Genoa, Spalletti 'chiama' Retegui: 'E' quello che serve alla mia Nazionale'

Intervistato dall'Ansa a margine del sorteggio della prossima Nations League, il commissario tecnico della nazionale italiana, Luciano Spalletti, ha speso parole importanti nei confronti di Mateo Retegui.



"Ho fatto visita di recente al Genoa - ha spiegato l'ex allenatore del Napoli - Retegui è in condizione, ed e' esattamente quello che mi serve. Ma il discorso non riguarda solo la punte centrale, ci sono anche quelle esterne. Diversi tra i giocatori sui quali abbiamo puntato non stanno giocando, per infortuni o altri motivi. Quindi si puo' prendere in considerazione di fare scelte differenti".