C'è anche il nome di Mateo Retegui nell'elenco dei 29 giocatori convocati dal neo-commissario tecnico dell'Italia Luciano Spalletti in vista del doppio di qualificazione all'Europeo in programma la prossima estate in Germania.



Gli Azzurri scenderanno in campo sabato 9 contro la Macedonia del Nord a Skopje e con l'Ucraina a Milano il martedì successivo.



Il 24enne di San Fernando, arrivato in estate al Genoa dal Boca Juniors, ha fin qui collezionato tre presenze e due reti in Nazionale grazie ai gol messi a segno contro Inghilterra e Malta nei primi due impegni del girone di qualificazione a Euro 2024.