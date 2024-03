Genoa, Spence: 'Conte? Al Tottenham non ho avuto rapporti con lui, è uno che fa a modo suo'

Djed Spence, arrivato in prestito al Genoa nel mercato invernale, ha parlato in un'intervista a The Athletic, dove ha toccato diversi argomenti, tra cui anche il suo rapporto con Antonio Conte ai tempi del Tottenham. Queste le principali dichiarazioni del classe 2000 inglese:



IL RAPPORTO CON CONTE - "Conte? Non ho avuto un vero rapporto con lui, a dire il vero. È un allenatore che fa a modo suo. Non credo che abbia un grande rapporto con i suoi giocatori. È praticamente tutto allenamento e allenamento".



L'ESPERIENZA AL TOTTENHAM - “Non mi sono divertito molto. Sono andato lì e non ho giocato, quindi ovviamente è stata dura per me. Quando firmi da qualche parte come giocatore per un grande club, vuoi avere fiducia ed essere accolto a braccia aperte, come lo sono stato io, ma semplicemente non mi sembrava giusto quando sono andato lì. Le cose non sono andate bene come avevo previsto. Quando non hai possibilità, non c’è molto che puoi fare come giocatore. Ti perdi, non giochi, è difficile riprendere il ritmo. Non è mai facile entrare in un nuovo ambiente quando le cose non vanno bene, ma fa parte del gioco. È un’esperienza di apprendimento".