Mentre le convocazioni nelle rispettive nazionali piovono giornalmente sui giocatori giovani e stranieri dela Pegli ci sonoloro compagni che in qualche modoLa bella seconda parte di stagione intrapresa dal Grifone potrebbe infatti rappresentare un ideale trampolino di lancio verso la Nazionale per diversi sui protagonisti. A vantare le opportunità più alte di chiamata in vista del triplice impegno che attende l'Italia a fine marzo è senza dubbioDopo una prima parte di campionato decisamente negativa, condizionata prima dalla positività al Covid poi da un infortunio muscolare, da metà dicembre in poi l'esterno laziale è diventato il padrone incontrastato della fascia rossoblù. Prestazioni sontuose, coronate da due gol e un assist, lo hanno posto sotto la lente d'ingrandimento di Mancini che starebbe seriamente pensato di richiamarlo in Azzurro due anni e mezzo dopo l'ultimo volta, datata 7 settembre 2018.Leggermente più recente è invece l'ultima convocazione diaggregato al gruppo tricolore esattamente un mese dopo il suo attuale compagno e corregionale. Da allora il portiere pontino ha pagato soprattutto la lontananza dal campo vissuta ai tempi della Juve, ma ora che è tornato a giocare con continuità e sui livelli di un tempo non è escluso che lo si possa rivedere a Coverciano. Anche se tra i pali la concorrenza è foltissima.Altro papabile di chiamata è poigià precettato dal CT a metà novembre in occasione degli ultimi impegni della selezione, ma poi costretto a tornarsene a casa a causa di un piccolo infortunio.che dopo un gennaio formidabile si era guadagnato le parole di pubblica stima da parte dello stesso Mancini. Il lungo digiuno realizzativo delle ultime settimane, tuttavia, potrebbe rappresentare un serio freno alle sue ambizioni azzurre.