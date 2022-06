Lo Spezia ha deciso: Kevin Agudelo sarà a tutti gli effetti un tesserato aquilotto.



La società ligure ha deciso di procedere con il riscatto del cartellino del giocatore colombiano arrivato in prestito un anno e mezzo fa dal Genoa, versando nelle casse rossoblù i 2,5 milioni di euro pattuiti a suo tempo.



Prima di rendere ufficiale la decisione, però, bisognerà attendere ancora qualche ora. L'accordo tra bianchi e rossoblù prevede infatti un diritto di contro-riscatto a fronte del versamento di 5 milioni da parte di questi ultimi. Un'opzione che tuttavia il Grifone può far valere entro il 17 giugno, cioè domani. Ma come spiega stamane La Nazione il Genoa non pare orientato a riportare a Pegli il 23enne di Puerto Caicedo, lasciando di fatto il via libera allo Spezia che entro la fine della settimana potrà concretizzare l'operazione.