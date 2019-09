Il nuovo Genoa targato Aurelio Andreazzoli piace a tutti. Anche ad un tifoso illustre che all'occorrenza non ha mai risparmiato critiche alla squadra come Aldo Spinelli.



Intervistato da Telenord , l'ex presidente rossoblù si è sbilanciato decisamente circa i possibili obiettivi raggiungibili dal Grifone in questo campionato: “Il Genoa può arrivare nei primi sette/otto posti. - sostiene scio Aldo - Sicuramente con il gioco che ha espresso e con l’allenatore che ha può fare qualcosa di importante”.



Dopo una campagna acquisti estiva con i fiocchi, il timore di molti tifosi è che tutto venga vanificato da possibili eccellenti partenze a gennaio: “Tutti gli anni il Genoa trova dei grandissimi giocatori - ha proseguito Spinelli - il problema purtroppo è che le sirene delle grandi squadre ce li portano via. Credo, però, che quest’anno non partirà nessuno a gennaio perché la lezione forse un pochino è servita. L’anno scorso ci siamo privati di Piatek e la squadra ha sofferto fino all’ultimo. Io credo che quest’anno i genoani si augurino che questi errori non vengano ripetuti.”