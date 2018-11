Neanche il tempo di tornare disponibile dopo l'infortunio che l'ha tenuto lontano dai campi per quasi due mesi che per Nicolas Spolli è di nuovo tempo di rientrare in infermeria.



L'esperto difensore argentino del Genoa ha infatti dovuto abbandonare anzitempo l'allenamento odierno a causa di un fastidio fisico. Le sue condizioni verranno valutate con attenzione nei prossimi giorni.